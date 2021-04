Argentina: ministro Economia Guzman incontra oggi a Roma papa Francesco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima tappa del tour europeo di Guzman, conclusasi ieri a Berlino, il ministro argentino ha raccolto il sostegno del governo tedesco al processo di stabilizzazione dell'economia argentina impostato dal governo di Alberto Fernandez e sui progressi nei negoziati con Fmi e Club di Parigi. Questi sono stati infatti i punti centrali del colloquio tenuto oggi a Berlino con il ministro delle Finanze della Germania, Wolfgang Schmidt, segnala una nota ufficiale di Buenos Aires. Tra i temi affrontati dalle due delegazioni anche "le difficoltà che i paesi a reddito medio devono affrontare per avviare una ripresa economica sostenibile nel contesto della pandemia". All'incontro ha partecipato anche il ministro sottosegretario agli Esteri tedesco, Niels Annen. Al termine del colloquio Guzman ha ringraziato i suoi interlocutori europei "per una giornata di lavoro così produttiva in Germania e per tutto il sostegno ricevuto negli ultimi 16 mesi in tutte le istanze internazionali a favore della stabilizzazione macroeconomica dell'Argentina". "È importante essere sempre insieme, e ancor di più nei momenti difficili", ha aggiunto. (segue) (Abu)