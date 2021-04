Turchia-Egitto: Cavusoglu, inizia nuova era relazioni Ankara-Il Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nuova era nei rapporti tra Turchia ed Egitto, potrebbero esserci visite e rapporti reciproci. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ai giornalisti prima di una riunione del gabinetto di governo, secondo quanto riferisce l'emittente "Haber Turk". “Sta iniziando una nuova era nelle relazioni con l’Egitto. Sono in corso di preparazione visite reciproche. Ci sarà un incontro a livello di viceministri e la nomina di un ambasciatore”, ha dichiarato Cavusoglu, osservando che al momento non vi è ancora una data stabilita per le visite. Di recente la Turchia ha dato una serie di segnali di apertura nei confronti dell’Egitto, Paese con cui Ankara ha rapporti molto tesi dalla deposizione nel 2013 dell’allora presidente, Mohamed Morsi - legato alla Fratellanza musulmana – e la salita al potere di Abdel Fatah al Sisi. Dopo aver fornito asilo a diversi esponenti egiziani dei Fratelli musulmani, a inizio aprile il governo turco ha ordinato il fermo alla messa in onda delle trasmissioni televisive vicine al movimento islamista ostili all’Egitto. Lo scorso 10 aprile, Cavusoglu ha intrattenuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, per uno "scambio di auguri in vista del sacro mese del Ramadan", secondo l'agenzia di stampa turca "Anadolu". (segue) (Tua)