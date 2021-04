Turchia-Egitto: Cavusoglu, inizia nuova era relazioni Ankara-Il Cairo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, il capo della diplomazia egiziana Sameh Shoukry, durante un'intervista telefonica al programma "Cairo Talk", ha detto che l’Egitto apprezza le dichiarazioni della Turchia sulla necessità di cambiare rotta rispetto al passato e conferma l’interesse a passare a una fase di apertura politica e spera che dalle parole si passi all'azione politica concreta. Commentando le notizie sullo stop da parte del governo turco alla messa in onda delle trasmissioni televisive vicine alle posizioni dei Fratelli musulmani, ostili al Cairo, Shoukry ha aggiunto che se ciò fosse documentato, Ankara non avrebbe fatto altro che rispettare le regole del diritto internazionale non interferendo negli affari interni dell'Egitto. "Quello che ci interessa è chiudere i canali della Fratellanza e questo è considerato uno sviluppo positivo", ha detto Shoukry. Il quotidiano egiziano “Al Masry al Youm” sottolinea che il giornalista latitante della Fratellanza musulmana, Moataz Matar, ha annunciato la sospensione del suo programma "Con Mu'taz", in onda sul canale "Al Sharq", trasmesso ufficialmente dalla Turchia. (segue) (Tua)