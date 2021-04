Aerospazio: Salini (FI), Euspa ha carte in regola per diventare attore strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia per il Programma spaziale europeo, Euspa (ex Gsa), ha le carte in regola per diventare l'attore di riferimento attorno al quale costruire un piano d'azione efficace per il raccordo tra ambiti strategici come difesa e spazio. Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Forza Italia (Ppe) Massimiliano Salini, relatore del Programma spaziale Ue 2021-2027 durante l'audizione in Commissione Industria (Itre) relativa al Piano d'azione sulle sinergie tra industria civile, della difesa e dello spazio della Commissione europea. "Le eccellenze tecnologiche nella ricerca e nell'industria europee ci stimolano a scommettere con determinazione sull'utilizzo dei dati satellitari e sulla sinergia tra spazio e difesa, rafforzando il ruolo delle istituzioni Ue. L'Agenzia per il Programma spaziale europeo, Euspa (ex Gsa), ha le carte in regola per diventare il player di riferimento attorno al quale costruire un piano d'azione efficace per il raccordo tra ambiti strategici come difesa e spazio, quest'ultimo destinato a giocare un ruolo rilevante nel Recovery Plan", ha affermato. (segue) (Beb)