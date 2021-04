Aerospazio: Salini (FI), Euspa ha carte in regola per diventare attore strategico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allo scopo di dare vita ad un mercato europeo 'downstream' per l'utilizzo dei dati satellitari di Galileo e Copernico, dobbiamo inoltre puntare sul coinvolgimento di start-up e Pmi, che ad oggi sono ancora attori isolati nonostante siano beneficiari di fondi europei per ricerca e sviluppo, e che la Commissione europea e l'agenzia Euspa dovrebbero invece integrare efficacemente nelle catene di produzione del settore spazio", ha aggiunto. "L'Europarlamento vigilerà affinché il futuro assetto mantenga saldamente la governance nel perimetro Ue, seguendo fedelmente il nuovo Programma spaziale, che assegna all'agenzia europea Euspa il ruolo di decisore finale nelle scelte strategiche e, per garantire una cooperazione proficua tra istituzioni, prevede una precisa separazione dei ruoli degli attori coinvolti, da un lato le organizzazioni internazionali come l'Esa, dall'altro la Commissione europea ed Euspa", ha concluso. (Beb)