Ue: Lagarde (Bce), nel 2020 grave shock economico per area euro, Pil calato del 6,6 per cento

- Nel 2020 l’economia dell’area dell’euro è stata colpita da un "grave shock di natura eccezionale" per effetto della pandemia di coronavirus. E' quanto afferma Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea nel Rapporto annuale dedicato al 2020. "Nella prima metà dell’anno l’attività economica si è contratta bruscamente a seguito delle misure di confinamento e della più elevata avversione al rischio. La reazione vigorosa e coordinata della politica monetaria e delle politiche di bilancio, insieme alle notizie positive sui vaccini, ha contribuito a stabilizzare l’attività nella seconda metà dell’anno. Nel 2020 il Pil dell’area dell’euro è diminuito complessivamente del 6,6 per cento. L’inflazione annua complessiva è scesa allo 0,3 per cento dall’1,2 del 2019, soprattutto a causa del calo dei prezzi dell’energia, ma anche per via di fattori connessi alla pandemia", spiega Lagarde. "I settori più colpiti dalla crisi, tra cui trasporti e attività ricettive, ad esempio, hanno concorso alla flessione dell’inflazione nella seconda metà dell’anno", aggiunge. "La Bce ha allentato notevolmente l’orientamento della politica monetaria per contrastare l’impatto avverso della pandemia sull’economia dell’area dell’euro, adottando un insieme articolato di misure che nel corso dell’anno sono state ricalibrate. Fra queste si annoverano l’introduzione di un nuovo programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica, l’allentamento dei criteri di idoneità e di altri requisiti applicabili alle garanzie e l’offerta di nuove operazioni di rifinanziamento a più lungo termine", prosegue la presidente della Bce. (segue) (Res)