Sardegna: l'allarme del sindaco di Olbia, "in città 429 positivi e 1.000 persone in quarantena"

- A Olbia 429 positivi, circa mille in quarantena e un aumento di ricoveri, con un'età media dei contagiati sensibilmente ridotta, anche a fronte dei vaccini ai più anziani, sebbene la maggior parte degli interessati siano asintomatici. L'allarme arriva dal sindaco della città gallurese, Settimo Nizzi che ha evidenziato anche come i posti letto in ospedale per le situazioni più serie sono praticamente esauriti: "Stiamo trasferendo molti pazienti a Sassari e Alghero – denuncia il primo cittadino -. È il culmine di una ondata epidemica, siamo convinti che i numeri caleranno nei prossimi giorni – assicura - ma chiediamo ai cittadini massima prudenza e massimo rispetto delle norme". Il sindaco ha anche reso noto che sono già più di ottomila le persone vaccinate tra prima e seconda dose, con una media di 700 somministrazioni quotidiane. "Purtroppo – ha aggiunto Nizzi - mancano i vaccini per le persone che per particolari problemi non possono ricevere quello AstraZeneca, di cui invece abbiamo disponibilità". Oggi ad Olbia partirà la campagna vaccinale degli over 70, mentre entro il 26 aprile potrebbe toccare agli over 60. (Rsc)