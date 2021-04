Siria: forze governative preparano operazione contro Stato islamico nella Badia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Quarta divisione delle forze armate siriane, comandata da Maher al Assad (fratello del presidente della Siria Bashar), ha trasferito nell’area di Sukhna e Palmira, nell’est del governatorato di Homs, l’80 per cento delle unità dispiegate in precedenza nell’ovest della provincia di Hama, in preparazione di una vasta operazione militare contro lo Stato islamico (Is). È quanto ha appreso da fonti dell’opposizione siriana il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”. Le attività dell’Is hanno assistito a un forte sviluppo di recente in tutta la regione desertica della Badia, posta perlopiù sotto il controllo del governo di Damasco. Ieri, secondo le fonti del quotidiano, la Quarta divisione ha inviato un nuovo convoglio di 35 veicoli, tra cui sei carri armati, in direzione della provincia di Homs. (Res)