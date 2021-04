Covid: in fase di ampliamento studio britannico su miscela dei vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in fase di ampliamento lo studio Com-Cov nel Regno Unito che sta valutando se i vaccini contro il Covid possono essere miscelati, utilizzandone quindi uno per la prima iniezione e un altro per la seconda. Come riferisce l’emittente televisiva “Bbc”, la combinazione dei vaccini potrebbe fornire un'immunità più ampia e duratura contro il virus e le nuove varianti e offrire maggiore flessibilità alle campagne di somministrazione. Gli adulti di età superiore ai 50 anni che hanno ricevuto una prima dose di Pfizer o AstraZeneca possono presentare domanda per partecipare allo studio Com-Cov. In caso di partecipazione alla fase di test, le persone che hanno già ricevuto la prima dose potrebbero essere inoculati con la stessa o con una di Moderna o Novavax. Il capo ricercatore del processo, il professor Matthew Snape dell'Oxford Vaccine Group, ha affermato che spera di reclutare 1.050 volontari che hanno già ricevuto una dose di vaccino nelle ultime otto-12 settimane. (segue) (Rel)