Libano: gruppo aounista, Hariri continua “a non muovere un dito”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo parlamentare Libano forte, del Movimento patriottico libero (Mpl) del presidente Michel Aoun e del suo genero, Gebran Bassil, ha accusato nuovamente il primo ministro designato, Saad Hariri, di non volere effettivamente la formazione del nuovo governo e di non aver “mosso un dito” per sbloccare la situazione. Lo riferisce un comunicato del blocco aounista, rilasciato dopo la sua riunione settimanale in videoconferenza. “Dopo che il blocco ha fatto ogni sforzo per aiutare a formare un governo, nonostante il suo desiderio di non prendervi parte, il primo ministro designato continua a non muovere un dito”, si legge nella nota. Il comunicato lamenta che l’idea “positiva” dei 24 ministri, proposta dal presidente del parlamento, Nabih Berri, e dal leader druso, Walid Jumblatt, sia decaduta. Ciò rappresenta secondo il blocco “una prova ulteriore del fatto che (Hariri) non voglia formare ora (il governo)”. (Res)