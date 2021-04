Roma: lavoratori dello spettacolo occupano Globe Theatre, "serve riforma strutturale settore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di lavoratori dello spettacolo hanno occupato questa mattina il Globe Theatre a Villa Borghese a Roma. Si legge in una nota delle associazioni aderenti alla iniziativa sui social. L'obiettivo, spiegano i lavoratori, non sono le riaperture, ma "una riforma strutturale del settore". "Dopo un anno di mobilitazioni che non hanno portato ad un accoglimento delle richieste di chi maggiormente ha subìto i danni della crisi pandemica, le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo hanno deciso che fosse il momento di mettersi in gioco in maniera più conflittuale occupando un luogo simbolo del proprio lavoro, come già successo a Napoli e a Milano", si legge tra i motivi dell'occupazione. "Non si chiede di riaprire ma di essere i protagonisti di una rivoluzione del settore che porti ad una vera continuità di reddito per chi è discontinuo, alla stabilizzazione ed internalizzazione di chi lavora in maniera continuativa ma precaria e con appalti esterni, ad un riconoscimento delle figure professionali, a dei migliori contratti collettivi nazionali, ad un maggiore investimento e gestione pubblica, ad una politica culturale di prossimità al servizio di tutte e tutti". (segue) (Rer)