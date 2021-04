Roma: lavoratori dello spettacolo occupano Globe Theatre, "serve riforma strutturale settore" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’occupazione si propone come luogo di lotta, di incontro e di socialità in cui non solo si porteranno avanti le rivendicazioni già espresse a proposito di una riforma radicale del settore, ma sarà anche l’occasione per continuare il processo di autoformazione e di discussione così da disegnare insieme in che modo e in che mondo ripartire", continuano gli occupanti. "Le lotte delle lavoratrici e lavoratori dello spettacolo per un cambiamento del sistema lavorativo, reddituale, contrattuale e culturale si intrecciano a quelle di altri settori. La precarietà del mondo dello spettacolo, pur con le sue specificità, ha molti punti in comune con tutti gli altri settori, ecco perché il Globe Theatre occupato vuole essere anche fucina di idee per un cambiamento radicale per i diritti sociali di tutte le lavoratrici e i lavoratori che sono coloro che hanno pagato un prezzo più alto in questo anno di crisi sanitaria a causa delle condizioni del mercato del lavoro capitalista". (segue) (Rer)