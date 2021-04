Serbia: ministro Salute Loncar, nessun bisogno di vaccinazione obbligatoria anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non necessita dell'introduzione della vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19. Lo ha dichiarato il ministro serbo della Salute, Zlatibor Loncar, in un intervento ieri sera per l'emittente "Rts". Il Paese, ha detto Loncar, ha abbastanza vaccini e abbastanza persone interessate al processo di vaccinazione. Il ministro ha poi lanciato un appello alla popolazione per evitare "un eccessivo rilassamento" nel corso delle festività legate alla Pasqua ortodossa, il 2 maggio. "Ogni rilassamento potrebbe costarci caro", ha concluso il ministro. (Seb)