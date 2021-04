Lavoro: Uilca su Ubi-Intesa Sanpaolo, ok accordo di integrazione personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raggiunto, nella notte, l’accordo sull’integrazione del personale ex gruppo Ubi in Intesa Sanpaolo, che interessa circa 80.000 persone. “Come Uilca siamo soddisfatti del risultato conseguito”, commentano i segretari nazionali Mariangela Verga e Giuseppe Bilanzuoli, “perché rappresenta un importante punto di equilibrio, offre elementi di garanzia, tutela e valorizzazione per tutto il personale coinvolto e traccia un percorso positivo per il rinnovo della contrattazione integrativa valida per tutto il Gruppo”. Obiettivo della Uilca e delle altre organizzazioni sindacali - si legge in una nota - è sempre stato, fin dall’inizio, ricercare soluzioni per garantire il personale di provenienza Ubi sotto i profili economico e normativo e creare, al tempo stesso, condizioni migliorative per tutto il personale interessato, attraverso la rivisitazione della contrattazione di secondo livello e la negoziazione di soluzioni in grado di gestire le ricadute dei processi di riorganizzazione avviati da Intesa Sanpaolo in seguito all’integrazione con il Gruppo Ubi. Il confronto si è svolto in un clima di relazioni industriali costruttivo e di forte unitarietà sindacale, orientate alla comprensione delle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, portatori di culture, storie e impianti normativi diversi, che hanno trovato una sintesi negoziale nel pieno rispetto di tutti. (segue) (Com)