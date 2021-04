Iraq-Vaticano: papa Francesco ringrazia cardinale Sako per visita nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca di Babilonia dei Caldei, cardinale Louis Raphael Sako, ha ricevuto ieri una lettera di ringraziamento da parte di papa Francesco, per la visita effettuata dal pontefice in Iraq tra il 5 e l’8 marzo scorsi. Lo riferisce l'agenzia di stampa irachena "Ina", che pubblica una copia del messaggio. “Dopo aver ringraziato Dio, che mi ha permesso con l’aiuto divino di incontrarvi durante la visita pastorale in Iraq, ringrazio voi, patriarca”, e tutti i religiosi iracheni, si legge nella missiva. “Vi ringrazio per tutto quello che avete fatto per il successo di questa visita”, ha proseguito il pontefice. “Continuo a portare nel mio cuore il ricordo degli incontri, e i toccanti momenti di preghiera”, aggiunge il Papa, sottolineando: “In questi giorni che ho passato fra di voi ho udito voci di dolore e sofferenza, ma ho udito anche voci in cui vi erano speranza e conforto”. (Res)