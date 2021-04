Regno Unito: caso Greensill, anche capo ufficio appalti governo lavorava per società finanziaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito ha avviato un'indagine sul comportamento dell'ex primo ministro David Cameron. L'esponente dei conservatori avrebbe utilizzato lo scorso anno la propria influenza per favorire l'ottenimento di prestiti a tassi agevolati a garanzia statale per conto di Greensill Capital per cui lavorava regolarmente come lobbista. L'ex primo ministro ha infatti contattato l'attuale cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak per "facilitare" il processo, e si sarebbe messo in contatto anche con altri ministri del governo, tra cui il ministro della Salute Matt Hancock. Greensill Capital ha ufficialmente chiuso i battenti nel mese di marzo, causa fallimento. Cameron ha sinora dichiarato di non aver commesso nulla di illecito, e di non aver infranto alcun codice di condotta dei lobbisti professionisti. (Rel)