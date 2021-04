India-Francia: prosegue visita ministro Esteri francese Le Drian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la visita in India del ministro degli Esteri della Francia, Jean-Yves Le Drian, giunto ieri a Nuova Delhi. L’agenda di oggi prevede un intervento al Raisina Dialogue, la più importante conferenza geopolitica indiana, organizzata quest’anno in modalità virtuale; un colloquio col ministro dell’Ambiente, delle foreste e del cambiamento climatico indiano, Prakash Javadekar, e la partecipazione a un forum sul clima. Domani, ultimo giorno del viaggio ufficiale, Le Drian farà tappa a Bangalore, nello Stato del Karnataka, e visiterà il Bangalore Life Sciences Cluster (Blisc) e il Centro per il volo spaziale umano (Hsfc) dell’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro). Ieri il ministro degli Esteri francese ha incontrato l’omologo indiano, Subrahmanyam Jaishankar, con cui ha parlato delle relazioni bilaterali e di questioni regionali e internazionali di comune interesse. Non c’è stato, invece, il previsto colloquio col primo ministro, Narendra Modi, precedentemente annunciato dall’ambasciata francese. (segue) (Inn)