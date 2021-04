Governo: Tajani (FI), non è il momento di chiedere le dimissioni di Speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è il momento di chiedere le dimissioni del ministro della Salute Roberto Speranza. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a “Mattino5” su Canale 5, spiegando che “gli errori sono stati commessi dal precedente governo. Con Draghi e il generale Figliuolo c’è stato un cambio di passo. Qualcosa nel ministero della Sanità non funziona ma non al punto da chiedere le dimissioni”. Secondo Tajani “non è il momento di aprire crisi per la sostituzione del ministro”.(Rin)