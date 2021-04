Camera: oggi question time con i ministri D'Incà, Messa, Franceschini e Giorgetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi, mercoledì 14 aprile alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, risponde a una interrogazione – rivolta al ministro della Salute – sulle iniziative in ordine alla gestione dell'emergenza epidemiologica nelle regioni Puglia e Calabria (D'Attis – FI). La ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a consentire l'accesso ai corsi di specializzazione a favore dei docenti di sostegno idonei alle selezioni del tirocinio formativo attivo (Pastorino – LeU). Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, risponde a una interrogazione sulle iniziative urgenti per la ripresa, con adeguate condizioni di sicurezza, del settore dello spettacolo dal vivo (Toccafondi – Iv). (segue) (Com)