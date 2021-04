Arabia Saudita: a fine febbraio investimenti esteri banche in crescita del 9,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore degli investimenti esteri delle banche operative in Arabia Saudita alla fine dello scorso febbraio ha raggiunto circa 102,6 miliardi di rial (22,8 miliardi di euro), in crescita del 9,6 per cento, ovvero 9 miliardi di rial (2 miliardi di euro), rispetto ai 93,6 miliardi (20,8 miliardi di euro) del febbraio 2020. Secondo dati della Banca centrale saudita (Sama) analizzati dal quotidiano “Al Eqtisadiya”, gli investimenti delle banche hanno registrato una crescita su base annua per il decimo mese consecutivo, dopo aver raggiunto – nel marzo 2020 – il livello più basso dal luglio 2009. Su base mensile, invece, a febbraio gli investimenti sono scesi del 4,4 per cento, in calo di 4,73 miliardi di rial (1,1 miliardi di euro) rispetto ai 107,3 miliardi di rial (23,9 miliardi di euro) di gennaio 2021. (Res)