Kuwait: parlamento boccia mozione per rimozione presidente Ghanem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea nazionale, parlamento monocamerale del Kuwait, ha respinto ieri una mozione che chiedeva di discutere la rimozione del presidente dell’assemblea legislativa, Marzuq al Ghanem, con 32 voti contrari e 28 a favore. Lo riferisce il quotidiano kuwaitiano “Al Anbaa”. Da parte sua, Al Ghanem ha dichiarato che “l’articolo 92 (della Costituzione) è chiarissimo riguardo all’elezione del presidente e del suo vice all’inizio della legislatura e per la durata di quattro anni, e la richiesta presentata per discutere la rimozione del presidente viola la Costituzione”. Lo scorso 8 aprile, più di 20 parlamentari kuwaitiani hanno sottoscritto la mozione per rimuovere il presidente dell’Assemblea nazionale dalla sua carica, chiedendo di discuterla nella successiva sessione del parlamento. Fin dalla sua elezione, lo scorso 5 dicembre, il parlamento kuwaitiano assiste a tensioni e divergenze tra diversi deputati e Al Ghanem, che secondo i suoi oppositori “ha raggiunto la carica contro il volere della maggioranza”. (Res)