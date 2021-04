Iraq: presidente curdo Barzani, dialogo strategico con Usa “passo importante”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, ha espresso il suo sostegno al dialogo strategico fra Iraq e Stati Uniti, che rappresenta “un passo importante in direzione di una relazione bilanciata” tra Washington e Baghdad. Il presidente curdo lo ha affermato ieri, durante la sua partecipazione in videoconferenza a un seminario organizzato dall’università statunitense di Yale. Nel suo messaggio, Barzani si è concentrato anche sulle relazioni bilaterali del Kurdistan con i Paesi vicini e la comunità internazionale, e sulla situazione degli abitanti della regione nel presente e nel futuro. Tra i problemi affrontati da Barzani, la necessità di risolvere i problemi in sospeso con il governo federale di Baghdad e la cooperazione per garantire sicurezza a livello nazionale e regionale. (Res)