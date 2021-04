Francia: Covid, Provenza-Alpi-Costa Azzurra ha pre-ordinato 500 mila dosi vaccino Sputnik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione francese Provenza-Alpi-Costa Azzurra ha effettuato un pre-ordine di 500 mila dosi del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V. Lo ha detto ai microfoni dell'emittente radiofonica francese "Rtl" il presidente del consiglio regionale, Reanud Muselier. "Non si hanno mai abbastanza dosi", ha detto Muselier. "Sono necessarie le autorizzazioni europee e quindi aspetterò queste autorizzazioni. Ma se mi iscrivo sulla lista sarò uno dei primi a ricevere i vaccini disponibili", ha affermato il presidente del consiglio regionale. Muselier ha poi ricordato di aver già effettuato ordini per le mascherine e per i test salivari all'estero, anche se queste pratiche non erano di sua "competenza". "Mi so organizzare", ha detto Muselier, ricordando di essere un medico. (Frp)