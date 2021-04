Egitto: Covid, registrati 823 nuovi casi e 39 nuovi decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha visto ieri 823 nuovi contagi da Covid-19, registrando più di 800 casi giornalieri per il quarto giorno consecutivo. Lo riferisce il ministero della Salute egiziano, in un comunicato pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale. I nuovi casi aumentano il totale delle infezioni dall’inizio della pandemia a 212.130, mentre 160.431 sono i casi di guarigione completa registrati fino a oggi. Il numero di decessi ieri ammontava a 39, per un totale di 12.526 dall’inizio dell’epidemia. (Cae)