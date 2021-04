Energia: Kuwait, rimandata scadenza gara per progetto petrolifero nel nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Kuwait Oil Company ha esteso fino al 26 aprile la scadenza finale per la presentazione delle offerte nel quadro di una gara dal valore di 150 milioni di dollari per l’installazione di linee di flusso presso pozzi di iniezione nel nord del Paese. Lo riferisce la rivista “Meed”. Secondo la rivista, le date per la medesima gara sono già state rinviate in precedenza dal 15 marzo al 12 aprile. Il progetto figura tra diverse altre gare per cui la compagnia petrolifera kuwaitiana ha deciso di estendere la scadenza per la presentazione delle offerte. (Res)