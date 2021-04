Usa: Biden terrà un discorso di fronte alle Camere del Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, interverrà ad una sessione congiunta delle camere del Congresso federale in programma il prossimo 28 aprile, su invito della presidente della Camera Nancy Pelosi. Lo riferisce una nota della Casa Bianca: "Il presidente ha accettato l'invito della presidente della Camera a rivolgersi alle camere riunite del Congresso il 28 aprile, alla vigilia del suo 100mo giorno in carica", recita la nota. Secondo fonti della Casa Bianca citate dalla stampa Usa, Biden approfitterà dell'occasione per promuovere di fronte al Congresso e a milioni di cittadini statunitensi il suo piano da 2.300 miliardi di dollari per le infrastrutture, che ha di fronte a sé un difficile iter di approvazione alle Camere. Durante il suo intervento Biden affronterà anche questioni quali la pandemia, la crisi migratoria al confine meridionale degli Stati Uniti e le tensioni con Cina e Russia. (segue) (Nys)