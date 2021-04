Usa: Biden terrà un discorso di fronte alle Camere del Congresso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden intende sfruttare lo slancio dato alla sua azione esecutiva dalla recente approvazione del pacchetto di misure di sostegno economico da 1.900 miliardi di dollari, e dall'accelerazione della campagna di vaccinazione nazionale coincisa col suo ingresso alla Casa Bianca. Secondo il quotidiano "The Hill", la Casa Bianca è consapevole che più il disegno di legge per le infrastrutture si soffermerà alla Camera, più i Repubblicani saranno in grado di coordinare una opposizione efficace: per questa ragione, l'amministrazione presidenziale ha già affermato di voler conseguire "progressi" significativi entro il Memorial Day (il primo lunedì di maggio) e di giungere all'approvazione entro la prossima estate. La scorsa settimana la presidente della Camera, Nancy Pelosi, si è detta ottimista di poter giungere all'approvazione entro il 4 luglio, e in ogni caso prima della pausa agostana dei lavori parlamentari. (segue) (Nys)