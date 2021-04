Usa: Biden terrà un discorso di fronte alle Camere del Congresso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Parlamentarian del Senato, consulente del presidente del Senato Usa per le questioni attinenti al regolamento e alle procedure, si è espressa in favore del ricorso a regole speciali di bilancio da parte della maggioranza democratica, per scavalcare la procedure formali di ostruzionismo (filibuster) dei Repubblicani, e approvare così a maggioranza semplice il vasto piano per le infrastrutture voluto dal presidente Joe Biden. Il pronunciamento della Parlamentarian, Elizabeth MacDonough, segna una importantissima vittoria per il presidente del Senato, Chuck Shumer, e accelererà l'approvazione della prima metà del piano infrastrutturale da 2.250 miliardi di dollari, sotto forma di un emendamento semplice alla risoluzione di bilancio per il 2021. La seconda metà del piano infrastrutturale promosso dalla Casa Bianca potrebbe essere approvato come risoluzione nell'ambito della legge di bilancio per il 2022, o come ulteriore revisione della legge elettorale per l'anno corrente. (segue) (Nys)