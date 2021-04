Usa: Biden terrà un discorso di fronte alle Camere del Congresso (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici della maggioranza democratica al Senato premevano su MacDonough sin dal mese scorso, sostenendo di essere giustificati nell'adozione della sezione 304 del Congressional Budget Act del 1974: un regolamento del Senato che consente la revisione della legge di bilancio già approvata dal Congresso per ulteriori "misure di riconciliazione" con una maggioranza semplice di 50 voti. La Parlamentarian si è espressa in favore in linea di principio, anche se per il momento - come precisato da un portavoce di Schumer - "Nessuna decisione è stata ancora assunta in merito all'iter legislativo per il ricorso alla Sezione 304, e alcuni parametri devono ancora essere definiti". I Democratici hanno già fatto ricorso al cosiddetto "processo di riconciliazione del bilancio" all'inizio di quest'anno, per semplificare l'iter di approvazione del pacchetto di misure di stimolo economico da 1.900 miliardi di dollari voluto dall'amministrazione Biden senza il sostegno dei Repubblicani. (Nys)