Giappone: regolatore nucleare proibisce riavvio reattori di Tepco

- L'Autorità per la regolamentazione del nucleare del Giappone (Nra) ha deciso oggi, 14 aprile, di proibire il riavvio della più grande centrale nucleare di Tokyo Electric Power Company (Tepco), gestore della centrale di Fukushima, a causa di "gravi falle di sicurezza". La decisione sferra un duro colpo ai piani dell'azienda per recuperare un modello di business sostenibile a seguito del disastro nucleare del 2011. Il riavvio del complesso nucleare di Kashiwazaki-Kariwa, uno tra i più grandi al mondo, che conta ben sette reattori, era al centro del piano di ristrutturazione di Tepco. L'Agenzia per la regolamentazione del nucleare ha però riscontrato ben 15 punti di vulnerabilità ad ingressi non autorizzati a causa di difetti del sistema di sorveglianza e allarme. La misura punitiva adottata dall'Nra rimarrà in vigore per oltre un anno, durante il quale l'Agenzia condurrà ulteriori ispezioni della struttura. Ad oggi tutti i reattori del complesso sono inattivi, nonostante i numeri 6 e 7 abbiano superato lo screening di sicurezza da parte del regolatore nazionale nel 2017. Tepco punta a riattivare il complesso di Kashiwazaki-Kariwa per ridurre la dipendenza da petrolio e gas, e sostenere almeno in parte gli enormi costi legati al disastro nucleare di Fukushima. (segue) (Git)