Usa: Pfizer, pronti a consegnare 10 per cento dosi in più entro maggio

- L'amministratore delegato della casa farmaceutica statunitense Pfizer, Albert Bourla, ha annunciato che l'azienda è pronta consegnare il 10 per cento in piu' di dosi agli Stati Uniti entro la fine di maggio, rispetto a quanto precedentemente pattuito. In un messaggio su Twitter, Bourla ha spiegato: "Pfizer ha accelerato la produzione del vaccino anti-Covid e può consegnare il 10 per cento in più di dosi agli Stati Uniti entro la fine di maggio rispetto a quanto precedentemente concordato e consegnare tutte le 300 milioni di dosi pattuite per la fine di luglio con due settimane di anticipo". (Nys)