Argentina: processo su "futures" del dollaro, Cassazione proscioglie ex presidente Kirchner

- Il tribunale federale di Cassazione ha assolto l'ex presidente dell'Argentina, Cristina Kirchner, nel processo in cui era imputata con l'accusa di amministrazione fraudolenta per aver concesso la vendita di futures legati al valore del dollaro generando presunte perdite per la Banca centrale argentina (Bcra). La giustizia ha accolto in questo modo il ricorso dell'ex presidente che chiedeva il non luogo a procedere per l'inesistenza del delitto. Assolti negli stessi termini anche l'ex ministro dell'Economia, Axel Kicillof, e l'ex presidente della Banca centrale (Bcra), Alejandro Vanoli. Quello sui future del dollaro è stato uno dei primi processi istruiti contro Cristina Kirchner durante il governo dell'ex presidente Mauricio Macri ed era in procinto di arrivare in fase di dibattimento orale. Con questa decisione della Cassazione il processo orale e pubblico non avrà luogo. "La sentenza dimostra che quello che è stato avviato un processo con l'obiettivo di mettere fuori legge l'opposizione", ha dichiarato l'avvocato di Kirchner, Gregorio Dalbón. (segue) (Abu)