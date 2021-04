Argentina: processo su "futures" del dollaro, Cassazione proscioglie ex presidente Kirchner (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una dichiarazione testimoniale tenuta lo scorso 4 marzo via teleconferenza, Cristina Kirchner aveva accusato la giustizia del suo paese di essere "marcia" e "corrotta". Secondo l'ex presidente, la perizia legale indipendente sulle operazioni di scambio oggetto dell'accusa, effettuata solo quattro anni dopo l'inizio del processo, aveva dimostrato l'inesistenza sia di un delitto che di un danno, affermando che i futures sul dollaro sono uno strumento autorizzato dallo statuto della Bcra. L'attuale vice presidente del governo di Alberto Fernandez, ha quindi denunciato che tutta l'inchiesta era stata motivata fin dall'inizio da un obiettivo di tipo politico. In particolare denunciava un'operazione per condizionare il risultato delle elezioni presidenziali del 2015 dove alla fine si impose Mauricio Macri sul candidato kirchnerista Daniel Scioli. "Voi avete contribuito a che quel governo vincesse le elezioni", ha affermato Kirchner additando i giudici. (segue) (Abu)