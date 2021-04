Usa-Somalia: Blinken, profondamente delusi per rinvio elezioni, pronti anche a sanzioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la Camera bassa del parlamento federale somalo ha votato a favore della proroga di due anni del mandato di Farmajo con 149 voti a favore, ovvero oltre il quorum di 139 voti richiesto per l’approvazione. Alla fine della proroga del mandato, ovvero nel 2023, si terranno le elezioni parlamentari e presidenziali, inizialmente in programma tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 ma più volte rinviate a seguito dei fallimenti nei colloqui volti a superare lo stallo elettorale. In vista del voto, le strade principali della capitale Mogadiscio sono state chiuse con le truppe governative che hanno schierato agenti in posti di blocco intorno all'edificio della Camera bassa. Alla vigilia del voto di ieri, la comunità internazionale aveva espresso "seria preoccupazione" per il fatto che lo stallo politico in Somalia possa avere un impatto negativo sulla pace, la sicurezza, la stabilità e la prosperità, con il rischio che il ritardo nello svolgimento delle elezioni possano riportare il Paese alla guerra civile. (segue) (Nys)