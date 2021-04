Americhe: Conmebol riceve donazione 50 mila dosi Sinovac per calciatori professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione sudamericana del calcio (Conmebol) ha raggiunto un accordo con il laboratorio farmaceutico cinese Sinovac per la donazione di 50 mila dosi del vaccino CoronaVac. Le dosi saranno destinate principalmente all'immunizzazione dei calciatori che parteciperanno alla prossima edizione della Coppa America, che si disputerà in Argentina e Colombia tra il 13 giugno ed il 10 luglio, e delle principali squadre del calcio di prima categoria (maschili e femminili). La notizia è stata comunicata oggi dallo stesso presidente della Conmebol, Alejandro Dominguez, attraverso un messaggio sul suo profilo Twitter nel quale ha parlato di "una grande notizia per il futbol sudamericano". "Tutto il nostro impegno è diretto a salvaguardare la vita di tutti per continuare a produrre il miglior futbol del mondo", ha aggiunto Dominguez, che ha quindi ringraziato il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, per aver fatto da intermediario con l'azienda cinese. "La mediazione del presidente uruguaiano è stata cruciale", ha scritto Dominguez. (Brb)