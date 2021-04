Giappone: Olimpiadi, incertezza a 100 giorni dall'apertura dei Giochi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 6 aprile i Giochi di Tokyo hanno registrato la prima defezione: la Corea del Nord ha formalmente annunciato che non prenderà parte all'evento per "proteggere" i propri atleti dal rischio di contrarre il coronavirus. Il ministero dello Sport nordcoreano ha dato notizia della decisione assunta dal Comitato olimpico nazionale lo scorso 25 marzo: "Il Comitato olimpico nazionale della Repubblica Popolare Democratica di Corea ha discusso e stabilito di non partecipare ai 32mi Giochi Olimpici, per proteggere gli atleti dalla crisi sanitaria globale causata dalla pandemia", recita la nota del ministero, rilanciata dai media di Stato nordcoreani. Dall'inizio dello scorso anno, la Corea del Nord sostiene di non aver rilevato nemmeno un caso di Covid-19 entro i suoi confini nazionali, ma ha adottato rigidissime misure di sicurezza, inclusa la sospensione del traffico commerciale terrestre con la Cina. La Corea del Sud sperava di convincere Pyongyang a non boicottare le Olimpiadi di Tokyo, e di approfittare dell'evento per rilanciare il dialogo inter-coreano, com'era avvenuto in occasione delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud, nel 2018. (Git)