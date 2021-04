Usa: la Casa Bianca dà il via libera alla vendita di armi agli Emirati Arabi Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha riferito al Congresso federale che procederà alla vendita di sistemi d'arma agli Emirati Arabi Uniti per un importo complessivo superiore a 23 miliardi di dollari. Lo ha riferito ieri, 13 aprile, un portavoce del dipartimento di Stato Usa, precisando che Washington "continua a rivedere i dettagli e a consultarsi con i funzionari emiratini in merito al futuro utilizzo degli armamenti forniti dagli Stati Uniti. L'accordo multimiliardario, raggiunto con gli Emirati dall'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump, prevede anche la fornitura al Paese arabo di cacciabombardieri di quinta generazione F-35, un sistema avanzato di cui al momento Israele è l'unico utilizzatore regionale. L'amministrazione Biden è impegnata a rivalutare gli accordi per la fornitura di armamenti sottoscritti dalla precedente amministrazione. Trump aveva comunicato l'accordo con gli Emirati al Congresso lo scorso novembre, collocando l'intesa nel contesto degli Accordi di Abramo, che hanno sancito la normalizzazione delle relazioni tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti. Negli ultimi mesi dell'amministrazione Trump gli Usa hanno mediato ulteriori accordi tra Israele e Bahrain, Sudan e Marocco. (Nys)