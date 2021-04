Singapore: Pil in crescita dello 0,2 per cento nel primo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia di Singapore è conseguito una modesta crescita dello 0,2 per cento annuo nel primo trimestre 2021, secondo i dati preliminari pubblicati dalla Città-Stato oggi, 14 aprile. Singapore torna così a crescere dopo un anno segnato dalla lotta per contenere la pandemia di Covid-19. Tra ottobre e dicembre dello scorso anno il Pil di Singapore aveva subito una contrazione del 2,4 per cento, ma l'ultimo dato evidenzia una ripresa di pari passo con l'accelerazione della campagna di vaccinazione in corso nel Paese. Tra gennaio e marzo il settore manifatturiero è cresciuto del 7,5 per cento, mentre i servizi hanno registrato una ulteriore contrazione, dell'1,2 per cento. L'industria delle costruzioni, che a Singapore sconta una crisi pluriennale, ha registrato una contrazione del 20,2 per cento. Secondo il ministero del Commercio e dell'industria, la crescita del settore manifatturiero è stata sostenuta "dall'espansione dell'output dei semiconduttori, dell'ingegneria di precisione, della chimica e della biomedicina". (Fim)