Imprese: si dimette l'ad di Toshiba Kurumatani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di private equity britannica Cvc Capital Partners ha avanzato una proposta multimiliardaria per la privatizzazione di Toshiba al prezzo di 20 miliardi di dollari, un premio del 30 per cento rispetto al suo valore azionario. Lo ha confermato oggi, 7 aprile, il presidente e amministratore delegato di Toshiba, Nobuaki Kurumatani, dopo la pubblicazione di indiscrezioni da parte del quotidiano "Nikkei". Cvc sta valutando il reclutamento di altri investitori per partecipare all'operazione, che potrebbe ammontare a 2.300 miliardi di yen (20,8 miliardi di dollari), sulla base del valore di mercato di Toshiba alla chiusura delle contrattazioni di ieri, 6 aprile. L'annuncio della possibile acquisizione ha fatto compiere un balzo al titolo di Toshiba a Tokyo e negli Usa. La proposta punta ad accelerare i processi decisionali di Toshiba, che dopo una serie di scandali e pesanti perdite accumulati negli scorsi anni ha spesso risentito delle divergenze tra la dirigenza e gli investitori attivisti. Cvc discuterà i termini del possibile accordo con la dirigenza aziendale, che ne valuterà i risvolti per gli azionisti. Kurumatani, primo amministratore delegato nominato dal di fuori dell'azienda in 53 anni, ha servito nel corso della sua carriera come vicepresidente di Sumitomo Mitsui Financial Group, e poi come presidente del ramo giapponese di Cvc. (Git)