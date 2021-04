Donbass: fonti Telegram, in corso reclutamento miliziani nel nord della Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su alcuni canali Telegram in lingua araba e su Twitter si rincorrono le indiscrezioni secondo cui vnel nord della Siria sarebbero in corso dei reclutamenti di miliziani per inviarli a combattere in Ucraina. È quanto riferisce il canale Telegram “Wargonzo”. Il reclutamento avverrebbe con la supervisione dei servizi segreti turchi, che starebbero controllando le attività dei gruppi terroristici e delle bande criminali attive nel nord della Siria, in particolare nelle provincie di Idlib e Aleppo. Lo schema di reclutamento sarebbe simile a quelli che, secondo le fonti, sono stati già messi in atto per la Libia e il Nagorno-Karabakh e prevedrebbe una paga di 2 mila dollari mensili. Inoltre, sempre stando a quanto circola su Telegram, sarebbero in corso trattative separate con degli uomini che in precedenza facevano parte del gruppo terroristico Imarat Caucaso, ritenuti molto adeguati a combattere in queste zone in quanto parlano russo. (Res)