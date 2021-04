Roma: Figliomeni (Fd'I), maggioranza finita nonostante qualche grillino parli di vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante qualche esponente dei 5 stelle parli di vittoria per la bocciatura delle mozioni di 'sfiducia' nei confronti dell'assessore Calabrese facciamo notare a questi eccelsi strateghi che se non ci fosse stata la sindaca Raggi a fare da ruota di scorta il loro entusiasmo sarebbe venuto meno". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Cogliamo, altresì, l'occasione per ricordare agli 'autorevoli' esponenti grillini che, con alto senso delle Istituzioni hanno definito scribacchini gli esponenti della minoranza, la triste realtà è sotto gli occhi di tutti e presto saranno i cittadini a spazzarli spazzarli via dalle poltrone alle quali, senza più dignità, si sono abbarbicati - aggiunge Figliomeni -. Parlare di rinascita di Roma quando l'unica cosa fatta è stata inondarla di delibere per assunzioni di consulenti militanti, fidanzate ed amici è risibile e, purtroppo, i danni ricadranno sulle prossime generazioni". (Com)