Lazio: assessore Turismo, incontro con Comuni, al via percorso per obiettivi condivisi

- Questo pomeriggio l'assessore al Turismo della Regione Lazio Valentina Corrado ha incontrato in videoconferenza "i Comuni della nostra Regione. Mi premeva confrontarmi con loro rispetto al lavoro avviato in queste prime tre settimane di mandato e cominciare un percorso di dialogo necessario per arrivare alle scelte che poi avranno un impatto sulla vita dei cittadini e per lo sviluppo dei territori". Lo dichiara in una nota l'assessore al turismo, enti locali, sicurezza urbana, polizia locale e semplificazione amministrativa, Valentina Corrado. "È stata una prima occasione importante di incontro, alla quale ne seguiranno altre su specifiche tematiche e anche sui territori, per tracciare un metodo condiviso e di dialogo con gli enti locali. E' dal confronto con i rappresentanti locali, dalla conoscenza del territorio e delle sue necessità, che la Regione Lazio deve partire per dare soluzioni ai cittadini, come Ente di supporto ai Sindaci nel governo delle città - aggiunge Corrado -. Mi ha fatto molto piacere avvertire da parte dei Sindaci e dei loro delegati, intervenuti numerosi, la stessa sintonia di vedute sulle materie oggetto delle mie deleghe: dal turismo, alla sicurezza alla semplificazione amministrativa. Durante l'incontro, si sono succeduti numerosi interventi dei Primi Cittadini che hanno evidenziato le esperienze di vita vissuta nel contesto locale ed hanno proposto una serie di azioni attente e concrete, aderenti alle realtà amministrative per le quali è emersa la necessità di fare rete. Sono soddisfatta della grande ed attenta partecipazione e ringrazio tutti i Sindaci ed i loro delegati per aver contribuito attivamente con spirito propositivo all'avvio di questo percorso condiviso di lavoro. Abbiamo tracciato il metodo per lavorare in sinergia e fare sistema, condividendo che la collaborazione tra livelli istituzionali non solo arriva attraverso l'ascolto reciproco ma è ciò di cui hanno bisogno i territori per essere valorizzati", conclude Corrado.(Com)