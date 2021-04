Roma: Foschi (Pd), Raggi non ha maggioranza, se ne faccia una ragione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il voto di oggi in Aula Giulio Cesare è solo la riconferma di quello che diciamo da tempo: la sindaca Virginia Raggi non ha più la maggioranza. Sia ben chiaro alla sindaca che a parlare sono i numeri: 20 i voti a favore alla mozione di sfiducia all'assessore dei Trasporti Pietro Calabrese, 19 contrari e 4 astenuti". Lo dice, in una nota, Enzo Foschi, vicesegretario del Pd Lazio. "Voglio sottolineare che la mozione non è passata solo ed esclusivamente per le astensioni -prosegue Foschi-. È evidente a tutti, quindi, che Raggi non ha più in numeri in Campidoglio per governare Roma. Se ne faccia una ragione", conclude.(Com)