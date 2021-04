Usa-Ecuador: Blinken si congratula con Lasso per elezione a presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha espresso le sue congratulazioni a Guillermo Lasso per la sua elezione a presidente dell'Ecuador. "A nome del popolo degli Stati Uniti mi congratulo con Lasso per la sua elezione ed estendiamo inoltre le nostre congratulazioni al popolo ecuadoriano per aver esercitato il diritto di scegliere la propria leadership, specialmente durante questi tempi straordinariamente difficili", ha detto il capo della diplomazia di Washington. "La nostra partnership con l'Ecuador - ha aggiunto Blinken - si basa sui nostri valori fondamentali, compreso il rispetto reciproco per le nostre istituzioni democratiche, la capacità di esprimere apertamente punti di vista diversi, il ruolo fondamentale della società civile e il valore di una stampa libera e senza vincoli. Molte società, compresa la nostra, hanno sperimentato la polarizzazione negli ultimi anni, ma solo lavorando insieme possiamo raggiungere il nostro pieno potenziale e superare i nostri maggiori ostacoli, come la salute pubblica e le ricadute economiche della pandemia Covid-19". Il segretario di Stato ha elogiato anche lo sfidante sconfitto Andrés Arauz "per aver sostenuto i principi democratici dell'Ecuador". Gli Stati Uniti "non vedono l'ora di lavorare con il presidente eletto Guillermo Lasso e il vicepresidente eletto Alfredo Borrero dopo l'inaugurazione del 24 maggio, il popolo degli Stati Uniti e dell'Ecuador testimoniano quotidianamente i benefici dei nostri stretti legami e non vediamo l'ora di ampliare e rafforzare ulteriormente quel rapporto già vibrante", ha concluso Blinken. (Nys)