Argentina-Usa: riunione di Fernandez con inviato Biden, focus su negoziato con Fmi e clima (2)

- Sul fronte della cooperazione contro la pandemia di Covid-19 il governo argentino porta avanti una richiesta affinché il governo Usa autorizzi le esportazioni, ora vietate, di una partita di vaccini AstraZeneca che si trova negli Stati Uniti, e che non è ancora stata approvata dalla Food and Drug Administration (Fda). Si tratterebbe di uno schema simile a quello che Washington ha già accordato con Messico e Canada e che rappresenterebbe per Buenos Aires un significativo progresso nella campagna di immunizzazione. L'agenda di Gonzalez e Chung a Buenos Aires ha compreso anche, sempre nella giornata di martedì, una riunione con rappresentanti del settore imprenditoriale locale. La partenza della delegazione Usa per l'Uruguay, dove Gonzalez e Chung si incontreranno con il presidente Luis Lacalle Pou, è prevista invece per mercoledì. (Abu)