Usa-Somalia: Blinken, profondamente delusi per rinvio elezioni, pronti anche a sanzioni (2)

- L'opposizione della Somalia non intende accettare quella che ha definito una "presa del potere" da parte del presidente Mohamed Abdullahi "Farmajo" e farà "tutto il possibile" per affossare la sua ambizione di governare per altri due anni. È quanto riferito da fonti di stampa locali su Twitter al termine della riunione dell'opposizione che si è appena conclusa a Mogadiscio. Secondo le stesse fonti, nel corso della riunione si sarebbe discusso anche dell'eventualità di proclamare un governo "parallelo" e un Consiglio sovrano incaricato di preparare il Paese alle elezioni, tuttavia nel comunicato finale diffuso pochi minuti fa non si fa menzione di nessune delle due proposte. Nel frattempo i leader degli Stati regionali di Puntland e Oltregiuba, rispettivamente Saeed Deni e Ahmed Madobe (entrambi schierati con l’opposizione nel contrastare la proroga del mandato del presidente Farmajo), hanno lasciato Mogadiscio dopo più di un mese di colloqui infruttuosi con il governo federali. Prima di lasciare Mogadiscio, secondo quanto riporta il quotidiano “Somali Guardian”, i due leader regionali hanno nuovamente rivolto un appello ai partner internazionali affinché adottino “un’azione immediata per salvare il Paese da un altro ciclo di violenza e di guerra civile”. (segue) (Nys)