Ecuador: corruzione, arrestato il presidente della Corte dei conti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia dell'Ecuador ha emesso un mandato di arresto a carico del presidente della Corte dei conti del paese sudamericano, Pablo Celi. Il magistrato è stato arrestato dalla polizia nel corso di un blitz presso la sua abitazione della capitale Quito. Secondo le autorità l'arresto è maturato nell'ambito di un'inchiesta avviata a partire da giugno 2019 per i reati di associazione per delinquere e corruzione relativamente alla compagnia energetica statale del paese, Petroecuador. Il procuratore generale della Repubblica, Diana Salazar, ha coordinato le operazioni di arresto. Nel corso delle perquisizioni disposte dalla procura ed eseguite dalla polizia sono stati sequestrati documenti, dispositivi elettronici, informazioni finanziarie, computer, telefoni cellulari, denaro, casseforti e altro materiale probatorio. Il presidente Lenín Moreno ha commentato l'accaduto in una pubblicazione sul proprio profilo Twitter. "Ho avuto notizia degli arresti e delle perquisizioni avvenute questa mattina. Come è mia abitudine fin dal primo momento sottolineo il mio rispetto per l'indipendenza e l'autonomia degli organi dello Stato". (Brb)