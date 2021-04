Covid: Murelli (Lega), Pd dice no a nostro emendamento per misure meno restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stato bocciato il nostro emendamento al Decreto Covid, durante le commissioni riunite Lavoro e Affari Sociali, con il quale si dava la possibilità ai Presidenti di Regione di prevedere misure meno restrittive per le zone arancioni e gialle". Lo afferma in una nota la deputata della Lega Elena Murelli, prima firmataria dell'emendamento. "Il Pd - scrive - ha voluto rimarcare come questo rappresentasse un tentativo per mettere in difficoltà la maggioranza, quando invece l'unico nostro intento era quello di consentire riaperture, dove la situazione è meno rischiosa, senza penalizzare l'intera popolazione e le attività economiche già fortemente colpite dopo un anno di chiusure".(Com)