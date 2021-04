Senato: Castaldo (M5s), vitalizio a Formigoni gesto ignobile e irrispettoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concessione da parte della commissione contenziosa al Senato del vitalizio a Roberto Formigoni rappresenta "un gesto ignobile e irrispettoso dei cittadini". E' quanto afferma in un messaggio su Twitter il vicepresidente dell’Europarlamento ed esponente del Movimento 5 stelle Fabio Massimo Castaldo. "Mentre gli italiani chiedono più ristori, riaperture in sicurezza e accelerazione sui vaccini, la commissione contenziosa al Senato concede il vitalizio al condannato per corruzione Roberto Formigoni", scrive l'esponente M5s. "Un odioso privilegio, un gesto ignobile e irrispettoso dei cittadini", conclude. (segue) (Rin)