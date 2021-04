Senato: Castaldo (M5s), vitalizio a Formigoni gesto ignobile e irrispettoso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Contenziosa del Senato ha riconosciuto il diritto, per legge, a Roberto Formigoni di ricevere la pensione, accogliendo il ricorso presentato dall’ex presidente della Lombardia ed ex parlamentare. Lo ha confermato ad “Agenzia Nova” il presidente della commissione, Giacomo Caliendo, del gruppo di FI-Udc di palazzo Madama. Formigoni, condannato per il caso Maugeri, aveva chiesto la piena restituzione del vitalizio, che era stato congelato dopo che la condanna per corruzione era diventata definitiva. L’ex presidente della Lombardia sta scontando la sua condanna agli arresti domiciliari, a Milano. (Rin)